PSG - Mercato : un ex du FC Barcelone prie pour que Mbappé signe au Real Madrid

Christophe Dugarry envoie Mbappé au Real Madrid. L’ancien du FC Barcelone aimerait voir le joueur de 25 ans à la casa Blanca. Selon lui, il ne le trouve plus à sa place au Paris Saint-Germain.

“Il est de plus en plus prévisible”

Selon le champion du monde 98, Mbappé n’est plus à ses aises dans le club parisien: “Je trouve que Mbappé stagne aujourd’hui. J’espère qu’il va partir, du fond du cœur. Je trouve qu’il est de plus en plus prévisible, il manque de force, de caractère, il disparaît trop souvent des matchs. Il a voulu tous les pouvoirs, on le sent petit garçon, on a l’impression que le costume est trop grand. Je le sens un peu perdu, on ne sent pas une symbiose. Ça fait quelques mois que ça ne sent pas bon du côté du PSG”

🗣️ Christophe Dugarry : "C'est un très grand joueur... Mais j'espère qu'il va partir, du fond du cœur." pic.twitter.com/QwwuY2Pa2F — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 2, 2024

