PSG - Mercato : un nouveau transfert polémique au Qatar après Verratti ?

Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Jusqu'à présent, le PSG, se sachant très surveillé par le fairplay financier, évitait de concrétiser des transferts avec des clubs du Qatar. Les soupçons d'arrangements avec l'Etat qui contrôle le club de la capitale auraient été trop grands. Mais visiblement, cette crainte n'existe plus ! Paris va vendre Marco Verratti à Al-Arabi pour une cinquantaine de millions d'euros, soit beaucoup, beaucoup plus que sa valeur supposée (30 M€). Et ce n'est sans doute pas fini ! Selon Sport, le PSG pourrait envoyer un autre joueur dans l'émirat.

Arnau Tenas aussi vers le Qatar

Ce joueur serait Arnau Tenas. Le gardien espagnol de 22 ans est arrivé libre cet été après que le FC Barcelone n'a pas prolongé son contrat. L'idée était qu'il soit la doublure de Gianluigi Donnarumma. Mais comme Keylor Navas n'a pas trouvé preneur, c'est le vétéran costaricain qui est n°2. Avec deux profils aussi talentueux devant lui, l'Espagnol sait qu'il ne jouera jamais. D'après Sport, il aurait accepté l'idée d'aller voir ailleurs seulement trois mois après son arrivée. Et c'est du côté du Qatar qu'il aurait ses pistes les plus chaudes...

