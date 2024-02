PSG Mercato : un partenaire de Mbappé très cash sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

La tendance est aujourd'hui à un départ. Comme l'a annoncé Le Parisien il y a quelques jours. Direction le Real Madrid. C'est du moins ce qu'affirme le média, alors que d'autres insistent sur le fait que Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, n'a pas encore choisi sa destination. Et qu'il demeure donc possible qu'il reste au PSG.

"Nous avons besoin de lui"

En attendant, et ça devrait durer jusqu'à l'annonce officielle, les partenaires du Français sont souvent interrogés sur le sujet. RTL a ainsi demandé à Lucas Hernandez qi il savait de quoi l'avenir de Mbappé était fait. Réponse.

"Non, on n’en parle pas. On sait qu’il y a beaucoup d’attente derrière lui. On ne veut pas trop l’agacer. Nous avons besoin de lui."

Podcast Men's Up Life