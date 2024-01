PSG – Mercato : un premier club s’est activé pour Karim Benzema

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Écarté du stage de reprise d’Al-Ittihad pour ne pas être revenu à temps à l’entraînement, Karim Benzema (36 ans) pourrait quitter l’Arabie saoudite dès cet hiver selon Marca. Alors que son entourage a joué l’apaisement avec son club, avançant la menace d’un typhon sur l’Île Maurice pour justifier son absence, son entraîneur Marcelo Gallardo ne veut rien entendre et le club a prévu de maintenir la sanction de sa mise à l’écart.

MU, une piste éternelle pour Karim Benzema

Si, comme révélé par Sports Zone cette semaine, Nasser Al-Khelaïfi est tenté à l’idée de ramener le Ballon d’Or 2023 pour six mois au PSG et que certains supporters lyonnais caressent secrètement le fantasme de le voir revenir à l’OL pour aider son club formateur, un premier club a bougé pour « KB9 »… et il n’est pas en Ligue 1 ni en Liga.

D’après Marca, il s’agirait de Manchester United, à la peine en Premier League cette saison. Les Red Devils, désormais pilotés par Ineos, auraient manifesté leur intérêt pour l’accueillir. Ce n’est pas la première fois que « MU » s’intéresse à Benzema puisque le natif de Bron était déjà dans le radar du club du Nord de l’Angleterre il y a plus de 15 ans, Sir Alex Ferguson rêvant déjà de le faire signer à l’époque…

