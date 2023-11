PSG - Mercato : un proche d’Al-Khelaïfi envoie Mbappé au Real Madrid et dévoile son numéro !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L’avenir de Kylian Mbappé refait surface. Hier, l’émission El Chiringuito a remis le feuilleton au goût du jour et L’Équipe s’est empressé de lui emboîter le pas. Dans son édition du jour, on a ainsi confirmation que le PSG reste serein dans ce dossier et ne sera pas lésé en cas de départ au Real Madrid à l’été 2024. La fiche de Kylian Mbappé Mbappé portera le 10 au Real Madrid ! De son côté, Paco Buyo a lâché une petite bombe sur l’avenir de Mbappé. Réputé proche de l’émir du Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi, l’ancien gardien du Real Madrid a fait savoir que le joueur de 24 ans porterait le numéro 10 la saison prochaine à la Casa Blanca ! Une manière bien à lui de graver son transfert dans le marbre au mercato d’été 2024. 🐢🔟 "Mbappé llevará el 10 en el Real Madrid".



Las palabras de @Francisco_Buyo, en la portada de @elchiringuitotv.



👉 La presenta @gorkagrn. pic.twitter.com/bzA92UBESw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 3, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Interrogé dans l’émission El Chiringuito dans la nuit de jeudi à vendredi, Paco Buyo, ancien gardien du Real Madrid proche des dirigeants qataris du PSG, a lâché une petite bombe sur l’avenir du crack Kylian Mbappé (24 ans).

Bastien Aubert

Rédacteur