PSG - Mercato : un rival de Donnarumma révèle avoir été approché par Paris !

Gianluigi Donnarumma sera dans les tribunes du Parc des Princes ce soir pour le match entre le PSG et le FC Nantes. Expulsé au Havre (0-2) le week-end dernier, le gardien italien a écopé de deux matches de suspension. Luis Enrique et ses partenaires espèrent que cette coupure lui aura fait du bien avant le choc décisif à Dortmund mercredi. Car, ces derniers temps, l'ancien Milanais accumule les boulettes, comme face à Newcastle (1-1), quand il a relâché une frappe dans les pieds d'un adversaire sur l'ouverture du score. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG "Cet été, le PSG et des clubs américains ont manifesté leur intérêt pour Szczesny" Mais s'il est touché mentalement, Donnarumma risque de ne pas apprécier les propos de Maciej Siemiatkowski. A la télévision polonaise, ce journaliste a déclaré hier : "Cet été, le PSG et des clubs américains ont manifesté leur intérêt pour Szczesny, mais il est en phase avec la Juventus et les choix du club pour le futur". Sous contrat jusqu'en 2025 avec la Juve, le gardien polonais de 33 ans est effectivement proche d'une prolongation. Reste à savoir si son arrivée s'inscrivait dans une volonté de remplacer Keylor Navas, finalement resté, ou Gianluigi Donnarumma... Retrouvez l'actualité du PSG sur notre page dédiée au club de la capitale QSI et Arctos Partners ont annoncé aujourd'hui un accord de partenariat et d'investissement stratégique qui verra Arctos acquérir une participation minoritaire dans le capital du Paris Saint-Germain. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 7, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer En pleine tourmente actuellement, le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma ne sera certainement pas ravi d'apprendre que sa direction a tenté de recruter le Polonais de la Juventus Wojciech Szczesny lors de la dernière intersaison.

Raphaël Nouet

Rédacteur