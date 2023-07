PSG - Mercato : exit Kane et Hojlund, Luis Enrique tient enfin le remplaçant de Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

En écartant Kylian Mbappé du stage prévu au Japon, le PSG a tapé du poing sur la table et réaffirmé sa position de vendre sa star cet été, si elle ne prolonge pas son contrat au-delà de juin 2024. Le message est clair pour l'attaquant parisien tandis que, sans lui, le coach Luis Enrique doit s'adapter et trouver des solutions sur le front de l'attaque. Neymar va revenir, Marco Asensio est arrivé mais c'est pour le moment c'est un autre Parisien qui marque des points précieux lors de cette préparation estivale. L'Équipe s'attarde en effet sur le cas d'Hugo Ekitike, apparu très à son avantage face au Cerezo Osaka malgré la défaite du PSG.

Kane s'est bien rapproché du Bayern

Très décrié la saison passée, l'ancien Rémois pourrait gratter plus de temps de jeu en cas de départ de Mbappé, d'autant que Paris patine sur le marché des transferts. Les dossiers prioritaires liés à Harry Kane et Rasmus Hojlund ont pris du plomb de l'aile, c'est pourquoi la direction du club envisagerait des solutions moins onéreuses. Ekitike se retrouve prêt à l'emploi, incarnant à lui seul ou presque les alternatives possibles au poste de numéro 9, à l'instant T. Pour ce qui est du cas Kane, le Daily Mail annonce aujourd'hui que les positions de Totenham et le Bayern Munich se sont rapprochées ce week-end et qu'une réunion devrait acter son transfert ce lundi pour environ 100 M€.

🚨 En cas de départ de Kylian Mbappé, Hugo Ekitike pourrait être au cœur de l’attaque parisienne la saison prochaine ! ❤️💙



