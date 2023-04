PSG - Mercato : un taulier titille Galtier et met son départ dans la balance cet été !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Avec provisoirement onze points d’avance sur ses poursuivants, le PSG se dirige tout droit vers un nouveau titre de champion de France, à six journées de la fin de la saison. À ce moment-là, il faudra faire les comptes pour savoir qui reste ou qui doit prendre la tangente. Juan Bernat (30 ans) devrait appartenir à la seconde catégorie.

« Cette saison, c’était compliqué pour moi »

« Mon avenir ? On verra ce qu’il se passera en fin de saison, c’était compliqué pour moi et j’avais peu de temps de jeu. Mais bon, j’essaie de trouver du rythme et on verra ce qu’il se passera », a assuré l’Espagnol au micro de Prime Vidéo. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG, le latéral gauche a pris la concurrence de Nuno Mendes de plein fouet cette saison.

Bastien Aubert

Rédacteur