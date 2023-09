PSG – Mercato : un ultime cadeau fait à Verratti après son départ au Qatar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

C’est confirmé par de nombreux journalistes et notamment par le spécialiste du Mercato italien Fabrizio Romano, Marco Verratti (30 ans) va bel et bien quitter le PSG ce lundi pour signer au club qatari d’Al-Arabi contre un transfert estimé entre 40 et 50 M€.

Un départ un peu triste pour un joueur qui aura disputé 416 matchs en onze ans (30 titres remportés !) sous le maillot francilien mais qui aura vu toutes les portes se refermer devant lui en Europe (Bayern Munich, FC Barcelone, Chelsea, Atlético Madrid) face aux sommes réclamées par Nasser Al-Khelaïfi.

Verratti aura bel et bien droit à un hommage au Parc des Princes

Si l’histoire de Verratti à Paris se finit en queue de poisson pour un joueur mis à l’écart à quelques jours du début de saison, le PSG aurait quand même ouvert la voie à des adieux dignes de ce nom. Alors que, depuis un mois, Luis Enrique se refuse à lui offrir la moindre occasion de disputer un dernier match au Parc des Princes face à ses supporters, Abdellah Boulma assure qu’un hommage lui sera rendu une fois son départ acté et annoncé.

Une fois le départ de Marco Verratti annoncé, le club prévoit de lui rendre hommage au Parc des Princes. #PSG https://t.co/sn8iQmXT5l — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) September 10, 2023

Verratti aura bel et bien droit à un hommage au Parc des Princes

Si l’histoire de Verratti à Paris se finit en queue de poisson pour un joueur mis à l’écart à quelques jours du début de saison, le PSG aurait quand même ouvert la voie à des adieux dignes de ce nom. Alors que, depuis un mois, Luis Enrique se refuse à lui offrir la moindre occasion de disputer un dernier match au Parc des Princes face à ses supporters, Abdellah Boulma assure qu’un hommage lui sera rendu une fois son départ acté et annoncé.

Une fois le départ de Marco Verratti annoncé, le club prévoit de lui rendre hommage au Parc des Princes. #PSG https://t.co/sn8iQmXT5l — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) September 10, 2023

Podcast Men's Up Life