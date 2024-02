PSG Mercato : une énième piste révélée, une offre est partie pour un joueur !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Pour combler le probable départ de Nordi Mukiele à l'issue de la saison, le Paris Saint-Germain devrait recruter un latéral droit lors du prochain mercato estival et aurait déjà coché le nom de plusieurs joueurs : Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord Rotterdam). VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN Le PSG a déjà fait une offre à Kadioglu ! D'après le compte X @PSGInside_Actu, qui a fait ces dernières heures un gros point sur ce dossier du latéral droit, Ridle Baku (Wolfsburg) serait également dans les petits papiers des dirigeants parisiens à ce poste. Le suiveur du PSG nous a aussi appris que le champion de France en titre aurait d'ores et déjà formulé une offre de contrat à Ferdi Kadioglu, dont le prix de départ serait fixé à 20 millions d'euros par Fenerbahçe. 🚨 Exclusivité @PSGInside_Actu



✴️ Avec le départ Nordi #Mukiele quasiment certain au prochain mercato, Colin #Dagba n'ayant pas convaincu au temps où il jouait au PSG et donc prêter ces deux dernières années et sûrement vendu en Juillet, #CarlosSoler qui depannait de temps en… pic.twitter.com/tADxJpgsce — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) February 28, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Les dirigeants du Paris Saint-Germain commenceraient à s'activer sérieusement dans sa quête d'un latéral droit pour l'été prochain et aurait déjà coché le nom de plusieurs joueurs.

Fabien Chorlet

Rédacteur