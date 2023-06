PSG - Mercato : une mauvaise nouvelle de plus pour Luis Campos

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

La pile de dossiers est imposante. Et va être bien présente sur le bureau de Luis Campos au PSG dans les prochaines semaines. Car si le club parisien va recruter cet été, bien entendu, il va lui falloir régler également le sort de plusieurs joueurs qui ne seront pas intégrés dans l'effectif la saison prochaine.

Le RB Leipzig ne paiera pas

Un de plus vient de tomber, celui du défenseur Abdou Diallo qui n'a pas convaincu le RB Leipzig. Le club allemand, et on l'a appris il y a quelques minutes, a ainsi décidé de ne pas lever l'option d'achat, estimée à plus de vingt millions d'euros. Au prochain entraîneur parisien de trancher sur le sort de Diallo.