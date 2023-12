PSG - Mercato : une nouvelle étape décisive franchie pour l'arrivée de Moscardo

La semaine dernière, le quotidien catalan Sport assurait que le PSG était sur le point de remporter la bataille pour s'adjuger les services de Gabriel Moscardo. Le 10 Sport annonçait que le club de la capitale avait formulé une offre de 22 M€ pour le jeune milieu défensif brésilien de 18 ans. Et que les Corinthians voulaient boucler l'opération assez rapidement, c'est-à-dire avant le mois de janvier.

Cette semaine, c'est au tour d'Ekrem Konur de pousser Moscardo vers le PSG. Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts, le Brésilien se serait déjà mis d'accord avec le leader de la Ligue 1 pour un futur contrat. Salaire, primes, durée du bail... Tout est calé. Il ne manque plus que l'accord des Corinthians et Moscardo deviendra la première recrue parisienne du mercato hivernal !

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

💣💥 PSG have reached a verbal agreement with Corinthians' 18-year-old Brazilian Gabriel Moscardo on personal terms.

🇧🇷 🔵#PSG ⚫ #VaiCorinthians https://t.co/3DYjLII3Vy pic.twitter.com/e4NP9hxuxq