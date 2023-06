PSG - Mercato : une offre folle pour Marco Verratti ?

Zapping But! Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé deux informations concernant Marco Verratti : la première, c'est que le milieu italien aurait téléphoné à Carlo Ancelotti pour lui demander s'il y aurait une place pour lui au Real Madrid. La réponse est négative, Florentino Pérez n'ayant recruté que des jeunes prometteurs pour ce secteur essentiel du jeu. La seconde, c'est que le très probable futur entraîneur du PSG, Luis Enrique, apprécierait grandement le milieu transalpin et aurait l'intention d'en faire la plaque tournante du jeu de son équipe. De quoi convaincre Verratti de rester à Paris, lui qui sort d'une saison assez difficile et qui serait poussé vers la sortie par ses dirigeants ? Pas vraiment !