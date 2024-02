PSG Mercato : une première menace plane sur Ekitike à Francfort

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le dernier jour du mercato hivernal, Hugo Ekitike a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre l'Eintracht Francfort.L'ancien Rémois débarque chez l'actuel sixième de Bundesliga sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Francfort doit aussi un 16e de finale de C4 face à l’Union Saint-Gilloise dans quelques semaines, mais Ekitike n'est pas encore assuré d'y participer.

Les places sont chères pour disputer la C4

Le règlement autorise les clubs à incorporer seulement trois recrues hivernales à la liste UEFA, et selon Bild, deux places sont déjà réservées à Donny van de Beek et Sasa Kalajdzic, prêtés par Manchester United et Wolverhampton. Ekitike se retrouve en balance avec l’ancien Angevin Jean-Mattéo Bahoya et l'Allemand Philipp Max. Et il n'y aura que deux places pour trois...

