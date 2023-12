PSG - Mercato : une première recrue arrive à Paris, son président confirme !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Tout indique désormais que Gabriel Moscardo sera la première recrue du PSG, cet hiver. Le président des Corinthians, Augusto Melo, vient de confirmer le départ du joueur sur Rádio Bandeirantes. «C’est un joueur avec peu de temps dans le monde professionnel, j’aimerais qu’il reste beaucoup plus longtemps mais malheureusement le cycle va se terminer), sa tête est ailleurs aussi. On lui a donné la liberté de choisir, alors qu’il soit heureux." Un transfert autour de 22 M€ Selon Foot Mercato, le milieu de 18 ans devrait débarquer via un transfert estimé à 22 M€. "Les derniers détails, à savoir les droits économiques du joueurs, font désormais l’objet de discussions entre les deux clubs. À l’heure actuelle, les Corinthians disposent de 80% des droits du joueur. Le reste appartenant à Moscardo. Actuellement en voyage à Paris avec sa famille, le milieu de terrain devrait finaliser son transfert la semaine prochaine avec le PSG, où un contrat de 4 ans et demi l’attendra", précise le média. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le milieu brésilien Gabriel Moscardo devrait bien être la première recrue hivernale du PSG... Le président des Corinthians, Augusto Melo, vient de confirmer le départ du joueur sur Rádio Bandeirantes. Le milieu de 18 ans devrait débarquer via un transfert estimé à 22 M€.

Laurent HESS

Rédacteur