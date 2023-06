PSG - Mercato : une première star dans les valises de Luis Enrique ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

« Le PSG prévoit toujours d'insister sur Bernardo Silva comme objectif principal de l'été, valable également avec Luis Enrique comme nouvel entraîneur, insiste Fabrizio Romano sur Twitter. Toutes les parties pensent que Bernardo ne rejoindra aucun club saoudien maintenant. Le PSG poussera à nouveau - mais Man City ne fera aucune remise. »

Understand Paris Saint-Germain are still planning to insist on Bernardo Silva as top summer target — valid also with Luis Enrique as new coach. 🚨🔴🔵 #PSG



All parties feel Bernardo won’t join any Saudi club now. PSG will push again — but Man City won’t make any discount. pic.twitter.com/vByR92VtcP