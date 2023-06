PSG - Mercato : accord Mbappé - Real Madrid, une prime folle retarderait son départ à Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le dossier Mbappé a pris une tournure flamboyante au PSG. François Gallardo, qui annonce son départ au Real Madrid cet été depuis plusieurs mois, affirme que les deux clubs officialiseront son transfert entre le 1er et le 7 juillet ! La présentation du joueur de 24 ans serait quant à elle toujours programmée le 22 juillet prochain. Foot Mercato n’est pas de cet avis et assure que Doha veut vendre Mbappé en espérant entre 180 et 200 millions d’euros pour le libérer de sa dernière année de contrat cet été.

Une prime de fidélité de 90 M€ en septembre ?

Le joueur de 24 ans aurait déjà un accord avec le Real pour 2024. « Aucun contact jusqu'à présent entre les clubs. Pour le moment, le PSG ne veut pas faire le premier pas vers les dirigeants madrilènes afin de rester en position de force dans la négociation, poursuit FM. Mbappé, de son côté, est content de rester une année supplémentaire à Paris, comme il ne cesse de le répéter. Une prime de fidélité de 90 M€ l’attend d’ailleurs en septembre, s’il est amené à rester.

🚨🔴🔵🇫🇷 #Ligue1 |



◉ Doha veut vendre Mbappé et attend entre 180 et 200M€.



◉ Mbappé a déjà un accord avec le Real pour 2024.



◉ Lui est prêt à faire dernière saison au PSG mais si les dirigeants lui indiquent de partir...



◉ Aucun contact jusqu'à présent entre les clubs.… pic.twitter.com/4kgMFVEsFA — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 27, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Alors que certaines rumeurs en Espagne font état d’une signature de Kylian Mbappé (24 ans) au Real Madrid lors de la première semaine du mois de juillet, une prime colossale au Paris Saint-Germain pourrait en décider autrement.

Bastien Aubert

Rédacteur