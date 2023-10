PSG - Mercato : une recrue chipée au FC Barcelone déjà sur le départ ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Arrivé cet été de la réserve du FC Barcelone, Arnau Tenas voit son horizon bouché au PSG puisque Keylor Navas est finalement resté. Et un départ en prêt en janvier est programmé, sauf départ de Navas. Comme Tenas garde une belle cote en Espagne, il ne manque pas de courtisans. Tenas très sollicité Selon le site PSG Actus, Majorque, Osasuna et Tenerife sont intéressés, mais aussi Aberdeen, en Ecosse. Le portier espagnol aurait également des touches en Turquie, au Portugal et aux Pays-Bas. Et le PSG privilégie un prêt sans option d'achat. 🚨 Info @PSGInside_Actus . Comme révélé au mois de septembre. Arnau #Tenas sera prêté cet hiver . Sauf départ de #Navas. Mais le plus étonnant, c'est qu'apparemment, beaucoup de clubs sont intéressés par le joueur. Des clubs en Espagne comme #Mallorca, #Osasuna ou #Tenerife. Il… https://t.co/vYx4RBxnnR pic.twitter.com/8EdkGOAiC5 — Paris Saint-Germain Actualités 🇨🇵🗼🥇 (@PSGInside_Actus) October 10, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Arnau Tenas voit son horizon bouché au PSG puisque Keylor Navas est finalement resté. Un prêt en janvier se dessine. Majorque, Osasuna et Tenerife sont intéressés, mais aussi Aberdeen, en Ecosse. Le portier espagnol aurait également des touches en Turquie, au Portugal et aux Pays-Bas.

Laurent HESS

Rédacteur