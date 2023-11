PSG - Mercato : une recrue « magnifique » offerte sur un plateau à Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le PSG a écrasé le MHSC hier en ouverture de la 11e journée de Ligue 1 (3-0) et il le doit en partie à Lee Kang-in. Hier, le Sud-Coréen (22 ans), pour sa cinquième titularisation de la saison, a été à la hauteur des espérances de son entraîneur. Il y a bien sûr son deuxième but avec Paris mais il y a surtout le reste. Et cette impression que l’ancien milieu offensif de Majorque, recruté cet été par Luis Campos, peut être un des rares éléments de cet effectif à pouvoir, sous pression, assurer un lien technique efficace et installer une forme de continuité dans les remontées de balle.

« Lee et Mbappé parlent un football commun »

« C’est un joueur qui a évolué en Espagne longtemps, que je connais très bien, souligne Luis Enrique. C’est un recrutement magnifique de la part de Luis Campos et du club, j’ai beaucoup de chance de l’avoir. C’est un joueur qui est très attirant pour n’importe qui. Il résiste au pressing, il prend de bonnes décisions, il marque des buts… Il a cette faim de jouer, c’est très important pour ce genre de joueur. »

Dans son édition du jour, L’Équipe souligne la complémentarité de ce même Lee avec Kylian Mbappé : « Leur entente demande encore à être travaillée mais ces deux-là, clairement, parlent un football commun. » Prometteur pour la suite de la saison du PSG, et dès mardi à Milan en Ligue des Champions (21h).

La une de L'Équipe et du France Football édition spéciale Ballon d'Or du samedi 4 novembre. pic.twitter.com/o8DCFaWebA — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 3, 2023

