PSG Mercato : ça bouge pour Kurzawa ... et Ndour

Au ratio temps de jeu-salaire, Layvin Kurzawa est l'un des joueurs les plus chers de la planète football. Le latéral gauche touche 500.000€ par mois et il n'a joué que huit minutes depuis le début de la saison, contre Strasbourg (3-0) le 21 octobre. Ce qui fait 375.000€ la minute... Pas inscrit en Champions League, l'ancien Monégasque ne fait pas partie des plans de Luis Enrique. Ni du PSG.

D'ailleurs, selon Le Parisien, le club de la capitale ne compte pas attendre la fin de son contrat, en juin, pour voir partir Kurzawa. Les dirigeants sont persuadés qu'il partira avant la fin du marché hivernale, le 1er février. Pour le moment, aucune piste n'a filtré mais le quotidien régional précise que ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas été rendues publiques qu'elles n'existent pas. Un départ, que ce soit en janvier ou en janvier, mettra un terme à une aventure très décevante de neuf ans.

Concernant Cher Ndour, une porte de sortie a également été trouvée. Selon Fabrizio Romano, le milieu italien va rejoindre le club de Braga (D1 portugaise) en prêt jusqu'à la fin de saison. Les discussions sont très avancées et la visite médicale est prévue dans les prochains jours.

