PSG - Mercato : Verratti déballe tout sur son départ et égratigne ses anciens coéquipiers !

Marco Verratti a quitté le PSG cet été après onze ans de bons et loyaux services. Un coup dur pour le milieu de terrain italien ? Pas du tout à en croire sa mine enjouée suite à son départ et sa nouvelle vie au Qatar. « Quand j’ai repris la saison, on m’a dit que je n’étais pas dans les plans. J’en ai tiré les conséquences. Je suis comme ça, a-t-il affirmé dans L’Équipe. Le PSG m’a donné tout ce dont je pouvais rêver. Le foot est toujours resté un jeu pour moi, or le club m’a offert la possibilité de vivre au plus haut niveau quelque chose que j’aurais fait avec mes potes… C’est pour ça que je serai toujours reconnaissant et que je ne ferai jamais un problème contre le club. Dans le foot, les choses évoluent. J’ai joué là onze ans, peut-être veulent-ils faire autre chose. Le plus important est qu’on se quitte en bons termes. »

Luis Enrique était-il un problème pour Verratti ? Là non plus, pas du tout ! « Tu ne fais pas onze ans dans une équipe si tu n’es pas amoureux. J’ai eu beaucoup de propositions au fil des ans et, même si j’ai pu réfléchir, ma priorité a toujours été de rester ici, détaille-t-il. Je suis quelqu’un de sincère, je dis ce que je pense. Ils ont fait pareil. À la reprise, j’ai eu un entretien avec le coach (Luis Enrique), il m’a dit que je ne faisais pas partie de ses plans. C’est un très grand entraîneur, il fait de bonnes choses avec le PSG. Je n’y ai pas vu une décision personnelle. Je n’ai jamais eu d’ennemis dans la vie, je préfère les choses claires. Je pense que Luis Enrique avait besoin d’autres joueurs. Je n’ai rien contre lui, on a eu de très bonnes relations. Je m’entraînais tous les jours au maximum, il ne peut rien dire de mal sur moi. Parfois il y a des changements et c’est bien aussi. Le club voulait que j’aille voir ailleurs, donc j’ai commencé à discuter avec des équipes et j’ai choisi le Qatar. »

« Les premières années, on était très soudé »

Enfin, Verratti a expliqué que l’équipe actuelle n’était clairement pas la meilleure dans laquelle il avait eu l’honneur d’évoluer durant son long passage au PSG. « C’était une époque différente mais les premières années, on était un groupe très soudé. C’est aussi une autre génération. Les problèmes du vestiaire y restaient, on se parlait entre nous. On était amis, quoi, on partait en vacances ensemble. Tous dans le même objectif. Ensuite, on a eu des équipes plus fortes mais moins unies. Quand tu gagnes, c’est facile d’être amis. Mais quand les premiers problèmes arrivent, tu vois si c’est vraiment un grand groupe. Je pense que c’est le problème qu’on a eu par la suite, ce n’était plus pareil. J’ai pris un grand plaisir lors des premières années que je n’ai pas retrouvé ensuite. Ça ne nous a pas empêchés de faire de grands matches mais on aurait pu faire mieux. »

