PSG - Mercato : Paris tente le gros coup Kimmich, Mukiele a donné sa réponse au Bayern

Nordi Mukiele est en partance pour le Bayern Munich, le PSG veut le remplacer à tout prix. C’est ce que nous révèle Fabrizio Romano, Thomas Tuchel est séduit par le français, il voit en lui le joueur parfait pour le poste de latéral droit. Des discussions existent avec le PSG pour un prêt avec option d’achat. Mais le club parisien ne cédera pas son défenseur avant d’avoir trouvé son remplaçant. Kimmich en remplaçant de Mukiele Comme l’annonce l’Equipe, le PSG pourrait jeter son dévolu sur Joshua Kimmich pour pallier le départ de Mukiele. Luis Enrique est convaincu qu’il s’agit du joueur parfait pour compléter son effectif. De son côté, l’Allemand serait séduit par un nouveau challenge à l’étranger. 🚨 Le PSG tente de convaincre le Bayern de lâcher Joshua Kimmich 🇩🇪 !



Les chances de réussite sont néanmoins extrêmement minces.



Luis Enrique est convaincu qu’il s’agit du joueur parfait pour compléter son effectif. La polyvalence de Kimmich est très appréciée.



Gabriel Rivals-Campagne

Rédacteur