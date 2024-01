PSG - Mercato : vexé par le Real Madrid, Mbappé vers une décision inattendue pour son avenir ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

La confiance exprimée par Nasser al-Khelaïfi au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé au PSG ne traduit pas nécessairement la juste réalité du moment. En fin de contrat le 30 juin et libre de s’engager où il le souhaite depuis le 1er janvier, le joueur de 25 ans n’a pas réagi aux propos de son président et répète ne pas avoir pris de décision. Malgré tout, L’Équipe fait savoir qu’une tendance se dégage et qu’elle l’éloignerait du PSG.

Mbappé n'a pas oublié Liverpool...

Mbappé se rapproche-t-il du Real Madrid ? Il ne faut pas écarter complètement la piste le menant en Premier League... du côté de Liverpool ! Optimiste, le Real Madrid reste mesuré et veut être fixé avant le 15 janvier prochain, échéance qui n’aurait pas été du goût du Français et de son entourage.S’il s’était montré discret depuis deux ans, le club anglais n’a de son côté jamais rompu le contact. Toujours d’après L’Équipe, la cour que les Reds ont faite au Bleu lorsqu’il était encore à l’AS Monaco n’a jamais été oubliée et les discussions dans l’avion privé des actionnaires survolant la Méditerranée non plus. Enfin, Liverpool a quelques arguments, économiques et sportifs et JPurgen Klopp plaît aussi. C’est justement pour étudier tout ce qui lui est présenté et avoir le droit de changer d’avis que Mbappé se laisserait tout le temps de la réflexion.

« C'EST UN HOMME DE PAROLE »



Voici la une de L'Équipe du mercredi 10 janvier 2024 : https://t.co/d2CEqIHUUO pic.twitter.com/WaIfj37IAJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 9, 2024

Podcast Men's Up Life