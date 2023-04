PSG – Mercato : Xavi Simons calme les ardeurs parisiennes en une phrase !

Alors qu'il flambe désormais en Eredivisie sous les couleurs du PSV Eindhoven (16 buts et 8 passes décisives en 39 matchs cette saison TTC), Xavi Simons (19 ans) voit son nom régulièrement cité dans la colonne des départs. Lui qui est évoqué au PSG pour un retour mais également dans des clubs de Premier League.

S'il laissait jusqu'à présent son agente Rafaela Pimenta gérer les choses, l'ancienne pépite de la Masia s'est quand même permis une petite mise au point dans la presse ce dimanche, lui qui est visiblement agacé de voir certaines rumeurs sortir.

« Les gens me parlent du PSG et de la clause pour revenir mais j'ai toujours dit : « J'ai signé avec le PSV Eindhoven pour cinq ans, non ? » », a glissé l'ailier néerlandais au quotidien local Algemeen Dagblad.

Si le PSG dispose bel et bien d'une priorité pour le faire revenir à 12 M€, Xavi Simons n'a donc pas manqué de rappeler qu'il était le seul décideur pour accepter l'offre francilienne ou non. Un point important dans les discussions...

Xavi Simons: “People ask me about PSG clause to bring me back… but I also say: I signed with PSV Eindhoven for 5 years, no?”, told Algemeen Dagblad ?￰゚ヌᄆ #PSG



“PSV trust me, I wanna do great things here”, he added.



PSG have clause close to €12m but Xavi Simons has the final say. pic.twitter.com/4J5HNn7mec