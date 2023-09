PSG - Mercato : Xavi Simons de retour à Paris ? Il répond !

Ce pourrait être le dossier de l'été prochain. Avec un club qui détient un joueur, le PSG, et qui, sait-on jamais, pourrait regretter de l'avoir prêté deux saisons consécutives. Lors du dernier exercice, c'était au PSV Eindhoven. Cette fois, c'est au RB Leipzig en ayant, entre-temps, activé une clause de rachat à six millions d’euros.

Le joueur en question, vous l'avez compris, c'est le Néerlandais Xavi Simons, déjà auteur de trois buts et quatre passes décisives depuis le début de la Bundesliga. Ce même Simons qui, dans un entretien télévisé, en a dit un peu plus sur la suite de sa carrière. "Je me sens déjà chez moi ici. J'apprécie le temps que je passe, j’aime jouer ici. Je veux réussir et marquer le club de mon empreinte. En football, on ne peut rien prévoir. Personne ne sait ce qui va se passer dans quelques mois. Mais pour l'instant, je me concentre sur la soirée de samedi."

Xavi Simons' first TV interview in Germany! Is a longer stay in Leipzig beyond the summer possible and how are things going at RB so far? He said to me on @SkySportDE:



„I already feel at home. I enjoy my time here and enjoy playing for Leipzig. I want to be successful, to make… pic.twitter.com/IW2d4iwWK9