PSG Mercato : Yoro a le feu vert du LOSC pour un transfert cet été

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Il a beaucoup été question Leny Yoro ces dernières semaines au PSG. Jorge Mendes, l’agent du défenseur lillois, et Nasser Al-Khelaïfi, auraient même évoqué le dossier à Doha. Mais les dirigeants nordistes ne souhaitaient pas perdre l’international Espoirs français cet hiver, et le PSG en a pris acte.

Létang ouvre la porte

En revanche, Olivier Létang, le président du LOSC, a fait comprendre en conférence de presse qu'il était ouvert à un transfert en fin de saison. "On a des échanges depuis plusieurs saisons, un joueur, on le développe, a-t-il confié. Il y a eu trop d’emballement de la part de l’environnement extérieur. Il n’y avait pas de possibilités de départs, des grands clubs ont appelé, on a échangé et les positions étaient claires. Il n’y a jamais eu de sommes évoquées et de propositions, car on savait qu’il allait rester cette saison. L’objectif est de le faire grandir, il reste quatre mois pour le faire progresser." Avant de partir à Paris ? Réponse cet été!

Podcast Men's Up Life