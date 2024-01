PSG, OGC Nice - Mercato : ça s'agite pour Khephren Thuram !

Au même titre que Jean-Clair Todibo, Khephren Thuram finira-t-il la saison à l'OGC Nice ? Si c'est le souhait du board des Aiglons, le milieu de terrain est particulièrement convoité. Ces derniers mois, l'intérêt du PSG a été évoqué, tout comme ceux d'Arsenal, de Liverpool et de la Juventus Turin.

Mais selon Ekrem Konur, la piste la plus avancée aujourd'hui serait Manchester City. Le journaliste turc croit en effet savoir que les champions d'Europe envisagent de se renseigner sur les conditions d'un transfert. À suivre...

💣💥 | 🇫🇷 | Manchester City plan to check the condition of Nice midfielder Khephren Thuram. 🔵#MCFC https://t.co/95llTKpPEk pic.twitter.com/nKfH1plbFI