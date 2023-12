PSG, OGC Nice - Mercato : Todibo prêt à bouger dès cet hiver ?

Selon Florian Plettenberg, Jean-Clair Todibo reste dans le viseur de Manchester United en vue du mercato hivernal. Le journaliste de Sky précise qu’un éventuel transfert du défenseur de l’OGC Nice ne devrait pas affecter le transfert d'António Silva, première cible estivale des Red Devils.

Sollicité aussi par le PSG, l'ancien toulousain serait, selon Ekrem Konur, prêt à quitter Nice dès cet hiver. Le journaliste turc croit savoir qu'il est également dans le viseur d'Arsenal, Newcastle et Liverpool. A suivre...

