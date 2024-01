PSG, OGC Nice - Mercato : une décision est tombé pour l'avenir de Todibo !

Jean-Clair Todibo est très courtisé cet hiver. Chelsea, Manchester United et l’AC Milan sont à ses trousses, et le PSG n'est pas insensible non plus. Pas vraiment surprenant puisque le Guyanais se montre souvent impressionnant avec son partenaire de défense, Dante, au sein de la meilleure défense de Ligue 1, avec neuf buts encaissés. Mais malgré les intérêts venus de toute l’Europe, l’ancien toulousain ne devrait pas bouger.

D’après RMC Sport, Nice n'a en effet aucune intention de céder son joueur cet hiver. Un rebondissement n'est peut-être pas à exclure, tout de même, si les enchères venaient à monter. A suivre, donc...

❗️Chelsea, Manchester United and Milan AC are monitoring Jean-Clair Todibo 🇫🇷💫



🔹Nice hopes to keep him this winter



➡️Definitely one to watch in the coming months 👀 pic.twitter.com/doLQEav5pT