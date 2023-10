PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : coup de théâtre pour l'avenir d'Alvarez !

Le nom de Julio Alvarez revient de plus en plus souvent dans les coulisses Mercato, notamment au PSG, au Real Madrid et au FC Barcelone où l'Argentin fait figure de favori à la succession de Robert Lewandowski.

A 23 ans, le champion du monde réalise un bon début de saison, il totalise déjà 7 buts et 5 passes décisives avec Manchester City où il est sous contrat jusqu'en juin 2028. Et d'après Ekrem Konur, le club mancunien n'a aucune intention de s'en séparer. Il serait même confiant sur la volonté du joueur de rester au club. A suivre...

🚨Manchester City are confident Argentina forward Julian Alvarez, 23, will remain at the club despite reported interest from Bayern Munich, PSG , Barcelona and Real Madrid.

