PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : coup dur pour l'arrivée d'Osimhen

Il y a un mois, la rupture entre Victor Osimhen et le Napoli semblait consommée, le divorce inéluctable. Déjà tendu par des résultats décevants et une relation conflictuelle avec Rudi Garcia, l'attaquant nigérian avait dégoupillé en apprenant que le SSCN avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo se moquant de son pénalty manqué à Bologne (0-0) le 24 septembre. Il avait supprimé toutes les photos et vidéos faisant référence au champion d'Italie et son agent avait menacé le club de représailles judiciaires.

Dans la foulée, Osimhen avait révélé que son club de cœur était le FC Barcelone mais qu'il ne dirait pas non à une offre du Real Madrid, le PSG n'entrant pas dans ses plans. Seulement, s'il a envie de partir, Osimhen, qui a prolongé cet été, risque d'être retenu par le Napoli. Interrogé sur un possible départ en janvier de son attaquant à 6 buts (et une passe décisive) en 10 matches cette saison, le directeur sportif du SSCN, Mauro Meluso, a déclaré : "Non, pas question. Absolument pas. Notre équipe est très bonne et nous sommes sereins. Bien sûr, nous pouvons nous améliorer mais il n'est pas question d'un transfert".

