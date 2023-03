PSG, Real Madrid - Mercato : deux rendez-vous décisifs pour Mbappé la semaine prochaine ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Après la volte-face de Kylian Mbappé en mai dernier, avec son choix de finalement prolonger au PSG plutôt que de signer au Real Madrid, les journalistes d'El Chiringuito s'étaient montrés très durs envers l'attaquant. Et estimaient que la Maison Blanche ne devait plus jamais essayer de le recruter. D'ailleurs, les dernières informations venues d'Espagne sur ce sujet assuraient que les champions d'Europe s'étaient fixés une ligne de conduite : aucune négociation avec le PSG et dans l'attente que le clan Mbappé prenne position pour un départ à Madrid.

Un rendez-vous à Paris, un autre à Madrid

Mais bien évidemment, ces bonnes résolutions se sont fracassées devant ce talent hors-normes et le Real Madrid aurait entamé des démarches pour se rapprocher du clan du Parisien. Selon le journaliste d'El Chiringuito François Gallardo, deux rendez-vous seraient prévus la semaine prochaine entre les dirigeants merengue et le clan Mbappé. L'un à Paris, l'autre à Madrid. Les discussions repartiront de l'accord trouvé en mai dernier, avant que le joueur ne décide de prolonger à Paris. En revanche, Gallardo ne dit pas si ces négociations portent sur une arrivée cet été ou à la fin de son contrat avec le PSG, en 2024...