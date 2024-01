PSG, Real Madrid - Mercato : après l'annonce de Mbappé, une bombe est tombée sur son avenir !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Fait très rare ces derniers mois, Kylian Mbappé s'est exprimé ce mercredi soir en zone mixte après avoir remporté le Trophée des champions 2023 avec le Paris Saint-Germain contre Toulouse (2-0). En fin de contrat en juin prochain avec le PSG et toujours ardemment courtisé par le Real Madrid, l'attaquant parisien a évoqué son avenir, annonçant qu'il n'a toujours pas pris sa décision. "Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Avec l’accord que j’ai passé avec le président (Nasser al-Khelaïfi) cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les échéances à venir."

"Mbappé est plus proche du Real Madrid qu'il n'y paraît"

De l'autre côté des Pyrénées, on reste persuadé que Kylian Mbappé serait plus proche d'un départ au Real Madrid à l'issue de la saison que d'une prolongation au PSG. C'est ce qu'a notamment annoncé le journaliste espagnol d'El Chiringuito TV, Juanfe Sanz. "Kylian Mbappé est plus proche du Real Madrid qu'il n'y paraît. Je pense que le PSG ne se soucie pas tellement qu'il parte", a-t-il confié sur le plateau de l'émission espagnole.

🐢 "MBAPPÉ está MÁS CERCA de lo que parece del MADRID".



😯 "Creo que al PSG NO le IMPORTA tanto que se vaya".



¡Ojoooo a @JuanfeSanzPerez! pic.twitter.com/eBdp7WUo6a — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 4, 2024

