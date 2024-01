PSG, Real Madrid - Mercato : au tour du clan Mbappé de réagir à la rumeur d'un accord avec les Merengue

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L'annonce fracassante de Foot Mercato concernant un accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid pour une signature l'été prochain n'aura pas duré bien longtemps. En une demi-journée, elle a été démentie à la fois par le PSG et par les proches du natif de Bondy ! En milieu de matinée, le club de la capitale a fait savoir à RMC qu'il aurait été le premier informé en cas de tel accord et que ce n'était pas le cas. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG "Il n’y a aucun accord autour de l’avenir de Kylian" Aux alentours de midi, toujours sur RMC, média très proche du club de la capitale depuis que le Qatar en est devenu le propriétaire, un membre du clan Mbappé a déclaré : "Il n’y a aucun accord autour de l’avenir de Kylian, d’autant qu’il n’y a pas de discussions entamées au sujet de celui-ci. Aucun type d’influence ne pourrait d’ailleurs dicter le timing de discussion, réflexion ou décision de Kylian". Ce qui va dans le sens des informations du Times. Le média anglais assurait que, froissé par la volonté du Real de lui faire prendre une décision avant le 15 janvier, Mbappé était plus proche d'un départ en Premier League que d'une arrivée en Espagne... Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. 🚨🚨 Entourage de Kylian Mbappé : « Il n’y a aucun accord autour de l’avenir de Kylian, d’autant qu’il n’y a pas de discussions entamées au sujet de celui-ci. Aucun type d’influence ne pourrait d’ailleurs dicter le timing de discussion, réflexion ou décision de Kylian. »… pic.twitter.com/eIUL4P5Pp2 — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 8, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer La rumeur d'un accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid a fait long feu. Après le PSG, c'est au tour des proches du natif de Bondy de démentir cette information. L'attaquant n'aurait toujours pas pris sa décision concernant son avenir.

Raphaël Nouet

Rédacteur