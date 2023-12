PSG, Real Madrid - Mercato : Aulas se mouille pour l’avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En fin de contrat au PSG en juin, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé et il pourrait se diriger vers le Real Madrid. Un feuilleton sur lequel Jean-Michel Aulas s'est prononcé sur Europe 1 samedi en marge de sa nomination en tant que nouveau vice-président de la FFF.

"Je souhaite qu’il reste dans le championnat de France"

«Je souhaite qu’il reste dans le championnat de France, c’est le meilleur joueur actuel, a glissé l'ancien patron de Lyon. On ne voit pas de joueurs avec autant de qualités ailleurs et il faut qu’on puisse lui donner les moyens de remporter le Ballon d’Or. Il l’aura, j’en suis certain, maintenant, on a tous été déçus pour lui l’an dernier".

