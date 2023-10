PSG, Real Madrid - Mercato : c'est confirmé pour la prise de parole de Mbappé, la date connue ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ce lundi, le journal L'Équipe a annoncé que Kylian Mbappé pourrait enfin prendre la parole publiquement avec l'équipe de France lors de la trêve internationale du mois d'octobre. "Son passage en sélection cette semaine ne peut pas lui faire de mal. Et puis, il faudra un jour poser des mots sur cette période. Il en aura l’occasion, sans doute, en conférence de presse. Un discours et une manière pour lui d’évacuer les maux ?"

Mbappé en conférence de presse ce jeudi ?

Et ce mercredi, c'est au tour du quotidien espagnol, AS, d'estimer que la star du Paris Saint-Germain pourrait s'exprimer face à la presse lors de cette semaine internationale et il pourrait le faire ce jeudi à la veille du match contre les Pays-Bas, comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Si cela se confirme, nul doute que le capitaine des Bleus devrait être questionné sur son été agité et son avenir par les journalistes.

PSG - L’œil de Denis Balbir : « Mbappé ? Pour moi, c’est un faux problème » https://t.co/BeM6HG5rbg — But! Football Club (@club_but) October 9, 2023

