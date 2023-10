PSG, Real Madrid - Mercato : coup dur pour les deux clubs dans le dossier Bastoni

Pour renforcer leur défense centrale dans les prochains mois, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid seraient intéressés par le défenseur central de l'Inter Milan, Alessandro Bastoni.

Mais mauvaise nouvelle pour les Parisiens et les Merengue, les dirigeants interistes ne compteraient pas vendre l'international italien lors du prochain mercato hivernal, si l'on en croit les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, spécialiste des transferts. Le PSG et le Real Madrid vont donc attendre jusqu'à l'été prochain s'ils veulent vraiment passer à l'action pour recruter l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame, sous contrat jusqu'en juin 2028 avec les Nerazzurri et dont la valeur marchande est estimée à 60 millions d'euros par le site Transfermarkt.

🚨Inter Milan are not planning to sell Italian defender Alessandro Bastoni in January despite interest from Chelsea, Manchester City, Manchester United and Real Madrid.

🇮🇹 #ForzaInter 🔵⚫ #IMInter https://t.co/U0qxAafE3b pic.twitter.com/q1m0izii7K