PSG, Real Madrid - Mercato : Daniel Riolo donne un indice de taille sur l’avenir de Mbappé

Le supposé ultimatum du Real Madrid à Kylian Mbappé a pris fin hier, le 15 janvier, mais l'avenir de la star du PSG n'en reste pas moins toujours aussi incertain. Le feuilleton se poursuit et Daniel Riolo a ajouté un nouvel épisode avec certaines révélations sur les contrats proposés par les deux clubs. "Il y a une offre qui est la Rome antique, la Grèce Antique et les pyramides d'Égypte pour qu'il prolonge, a-t-il glissé. Un truc jamais vu, qui dépassera pour beaucoup les 100 M€ par saison avec des avantages pour le frérot pour la famille pour tout le monde, un truc incroyable". "Ce qui est proposé par Paris est hallucinant" Et selon le journaliste de RMC, l'offre madrilène est moindre... "De l'autre côté, il y a un truc normal pour une star du foot, 30 M€, 40, tu n'es pas le Roi du monde, en gros tu redescends sur terre. Mbappé est au milieu, il doit faire un choix. Les données sont là. Il y a un écart qu'on n'a jamais vu. Ce qui est proposé par Paris est hallucinant." De quoi inciter le joueur à poursuivre à Paris ? A suivre, évidemment... 💬 "Il y a une offre qui est la Rome antique et les pyramides d'Égypte pour qu'il prolonge." @DanielRiolo expose les choix de Kylian Mbappé pour son avenir. pic.twitter.com/aftuLLx6eS — After Foot RMC (@AfterRMC) January 15, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Selon Daniel Riolo, les offres du Real Madrid et du PSG pour Kylian Mbappé sont incomparables... "Il y a une offre qui est la Rome antique, la Grèce Antique et les pyramides d'Égypte pour qu'il prolonge, a-t-il glissé. Un truc jamais vu, qui dépassera pour beaucoup les 100 M€ par saison avec des avantages pour le frérot pour la famille pour tout le monde, un truc incroyable".

Laurent HESS

Rédacteur