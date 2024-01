PSG, Real Madrid - Mercato : déjà un coup de frein à l'arrivée de Mbappé chez les Merengue !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Tard hier soir, Foot Mercato a assuré que Kylian Mbappé avait pris la décision de s'engager avec le Real Madrid la saison prochaine. Fin du feuilleton ? Bien sûr que non ! Dans le même temps, le quotidien The Times assurait que l'attaquant du PSG n'avait pas l'intention de se dicter son timing par qui que ce soit et qu'il s'était au contraire éloigné de la Maison Blanche. Ces nouvelles annonces contradictoires ont évidemment été débattues sur le plateau d'El Chiringuito hier soir.

Un accord total qu'en février ou mars ?

L'animateur, Josep Pedrerol, proche des dirigeants madrilènes, a fait cette révélation : si le Real a bien laissé jusqu'au 15 janvier à Mbappé pour se décider, un accord total n'interviendra pas du jour au lendemain. Les négociations vont encore durer quelque temps, Pedrerol parlant de février ou mars. C'est qu'un contrat comme celui de l'attaquant du PSG possède une quantité de clauses industrielles sur lesquelles il faudra débattre. Et chaque refus madrilène pouvant entraîner une énième volteface de Mbappé et de ses proches sur son avenir...

🐢 "La OPERACIÓN MBAPPÉ NO se CERRARÁ de hoy a mañana".



📆 "Febrero, marzo... también se podría hacer".



INFORMACIÓN de @jpedrerol en #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/kRYRDY4IvG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 8, 2024

