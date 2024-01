PSG, Real Madrid - Mercato : deux nouveaux démentis sont tombés pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le feuilleton de l'avenir de Kylian Mbappé a pris un tournant monumental ce dimanche soir après que Foot Mercato ait annoncé que la star du Paris Saint-Germain aurait décidé de rejoindre le Real Madrid à l'issue de la saison et qu'un accord aurait été trouvé ces derniers jours entre le Français et le club merengue.

La bombe de Foot Mercato démentie de toute part !

Depuis ces révélations, les démentis se multiplient. Après RMC Sport, c'est Ben Jacobs et le compte Twitter @PSGInside_Actu, toujours très informé sur l'actualité du PSG et le dossier Mbappé, qui ont démenti la bombe lâchée par Foot Mercato. D'après le journaliste anglais, Kylian Mbappé n'aurait pas encore pris sa décision pour son avenir. De son côté, le suiveur du PSG affirme qu'il n'y aurait aucun accord à ce jour entre l'ancien Monégasque et les pensionnaires de Santiago-Bernabéu.

Le gars a eu ce qu'il voulait. Et tout le monde saute dessus . Le joueur ira peut-être à Madrid, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. C'est fou que les gens puissent le croire après toutes les conneries qu'il a sorties cet été. — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) January 7, 2024

