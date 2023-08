PSG, Real Madrid – Mercato : Doha accentue le malaise Mbappé avec une nouvelle règle !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que le PSG a créé un important loft cet été et que certains éléments sont encore susceptibles de rejoindre le groupe d'entraînement de Kylian Mbappé, le board francilien a quand même donné un peu de latitude à Luis Enrique. La fiche du PSG sur But! Football Club Luis Enrique a le droit de piocher dans le loft, sauf pour Mbappé Comme le rapporte RMC et s'il en éprouve le besoin, le coach espagnol pourra en effet piocher dans le loft pour renforcer l'équipe. Y compris durant ce Mercato. Un joker dont l'ancien coach du Barça et de la Roja a déjà fait usage en repêchant Abdou Diallo pour renforcer sa défense. D'après Fabrice Hawkins, cela pourrait être encore le cas prochainement afin de remplacer Marco Verratti, en partance cet été. Il n'est en effet pas exclu que Georginio Wijnaldum ou Leandro Paredes ne se voient offrir une nouvelle chance de briller avec le PSG. En revanche, il existe une grosse restriction émanant directement de Doha concernant ce groupe de lofteur : ne pas faire remonter Kylian Mbappé dans l'effectif. Même s'il demeure la meilleur arme offensive du PSG aujourd'hui, Nasser Al-Khelaïfi ne veut surtout pas laisser penser au capitaine des Bleus qu'il reprendra sa place comme si de rien n'était si d'aventure il était encore là au 2 septembre. Le bras de fer continue...

PSG : cette saison, c’est possible de sortir du Loft ❗️A.Diallo a été le premier.

Si Luis Enrique pourra encore piocher dans le loft du PSG pour renforcer l'équipe, il existe une exception à cette règle : Kylian Mbappé. En effet, Doha a mis son véto à ce que la situation du capitaine de l'équipe de France ne change ...

