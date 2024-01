PSG, Real Madrid - Mercato : Dugarry ne comprend pas la stratégie merengue avec Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Toujours aussi inconséquent, Christophe Dugarry s'est prononcé hier sur l'avenir de Kylian Mbappé. Alors qu'un accord entre l'attaquant et le Real Madrid a été annoncé puis démenti, le champion du monde 98 estime que si l'affaire n'est toujours pas ficelé, c'est uniquement à cause de la Maison Blanche. Car celle-ci devrait mettre la main à la poche pour détourner Mbappé du PSG. Cela dit sans savoir si proposition financière il y a eu et à combien elle s'élève...

"Je trouve qu’ils font un peu trop les malins"

"L’attitude du Real Madrid m’agace profondément. Je trouve qu’ils font un peu trop les malins. À un moment ou à un autre, s’ils veulent Mbappé, il va falloir qu’ils mettent la main au portefeuille. Et là je les entends à droite, à gauche dire qu’ils ne sont pas prêts à casser leur tirelire, qu’ils n’attendent pas après Mbappé… Je trouve que les dirigeants du Real se la racontent un peu."

