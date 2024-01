PSG, Real Madrid - Mercato : en privé, Mbappé a lâché une phrase choc sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Un peu plus de 24h après la révélation de Foot Mercato sur un accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, largement démenti depuis, l'avenir de l'attaquant du PSG continue de faire parler. Notamment du côté de l'Espagne, où on s'inquiète évidemment d'une énième volte-face de Mbappé. Le coup serait rude s'il venait une nouvelle fois à privilégier une prolongation à Paris plutôt qu'une signature chez les Merengue, comme en mai 2022.

"S'il veulent me laisser en tribunes, je resterai en tribunes"

Mais le journaliste d'El Chiringuito Edu Aguirre assure que cela ne se produira pas. Un proche de Kylian Mbappé lui a confié que l'attaquant ne prolongera pas au PSG. Il aurait même dit : "S'il veulent me laisser en tribunes, je resterai en tribunes. Je ne cèderai pas aux pressions". Ça ne signifie pas qu'il va rejoindre le Real Madrid mais, au moins, il semblerait acquis que son avenir se situera loin de la France.

