PSG, Real Madrid - Mercato : grosse révélation sur Mbappé !

Grosse révélation dans la saga Mbappé à Madrid. Un journaliste du Chiringuito affirme avoir vu un membre de la famille de Mbappé dans les tribunes du nouveau Santiago Bernabeu, dont il était impressionné, d’après les informations du journaliste espagnol. Ce dernier affirme également avoir bu un café avec ce dernier.

Mbappé se rapproche

José Alvarez va même plus loin dans son scoop, affirmant que Kylian Mbappé se rapproche bel et bien du Real Madrid et que cette rencontre va d'ailleurs en ce sens. Ce n'est pas la première fois qu'un membre de l'émission El Chiringuito s'avance sur le dossier du Bondynois. En 2022, cela avait plutôt porté chance au PSG. Bis répétita en 2024 ?

INFORMACIÓN SOBRE MBAPPÉ



@10JoseAlvarez: "En el Real Madrid - Villarreal hubo un familiar de Mbappé en la grada".



👇 ¡VENTE!



🟣 https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/7hg03iEkdD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 19, 2023

