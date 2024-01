PSG, Real Madrid - Mercato : la décision finale de Mbappé sur son avenir enfin connue !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Kylian Mbappé (25 ans) ne pouvait pas débuter 2024 d’une meilleure manière. Décisif lors du Trophée des Champions contre Toulouse mercredi (2-0), l’attaquant du PSG a inscrit un triplé hier contre Revel (R1) en 32es de finale de la Coupe de France.

Accord entre Mbappé et Madrid ?

« Kylian voulait jouer, et quand Kylian veut jouer, on n’a pas grand-chose à dire. On peut juste le regarder, nous le staff, le public », a encensé son entraîneur Luis Enrique après la rencontre.

Pour couronner le tout, le Bondynois avait enfin scellé son avenir personnel. « Cette fois, cela ressemble quand même fortement à la bonne année, relate FM. Mbappé a réellement le sentiment de ne pas laisser le PSG dans la panade, et il est prêt à franchir le pas. »

🚨EXCL: ⚪️🇫🇷 #Liga |



❗️ Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid la saison prochaine ✍️💣



▶️ Un accord a été trouvé ces derniers jours avec l'attaquant français 🔐



Avec @sebnonda https://t.co/utOlZ1dfgD pic.twitter.com/zrohH6MIs9 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 7, 2024

