PSG, Real Madrid - Mercato : la double réponse cash du clan Mbappé au courrier salé de Doha

Il y a de l’eau dans le gaz entre Kylian Mbappé et le PSG. Hier, L’Équipe a fait savoir que la direction du club de la capitale avait répondu au courrier de sa non prolongation par un message salé. La réaction du buteur de 24 ans n’a pas tardé : il ne se voit qu’au PSG la saison prochaine et va revenir très bientôt au Camp des Loges. Arrivé hier au Cameroun pour une visite de trois jours, Mbappé entend ainsi être présent à la reprise de l’entraînement du PSG, aux alentours du 20 juillet, lors de la première journée de Ligue 1, le week-end du 12 août, contre le FC Lorient, au Parc des Princes. Et bien plus encore.

Fayza Lamari ne digère pas

« Il sait, de toute façon, que le Real Madrid, le seul club qu’il a envie de rejoindre, n’a pas aujourd’hui la surface financière pour formuler une offre de nature à convaincre Paris de vendre son attaquant », peut-on lire dans le quotidien sportif. Le club espagnol devrait passer à l’attaque rapidement alors que Fayza Lamari, elle, n’as pas digéré la dernière prise de parole publique de Nasser Al-Khelaïfi. Depuis le Cameroun, et selon les indiscrétions de Jeune Afrique, la mère de Mbappé l’aurait traité de « gros menteur », d’après plusieurs témoins sur place. Ambiance...

Le Paris Saint-Germain a fait le choix de répondre officiellement à la lettre envoyée par Kylian Mbappé le mois dernier, par une autre lettrehttps://t.co/pTg1qfrqJB pic.twitter.com/kXZWBBYa5j — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 6, 2023

