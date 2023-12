PSG, Real Madrid - Mercato : la réunion entre Mbappé et Paris s’est mal passée !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Alors que le flou persiste sur l’avenir de Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, le compte Twitter @PSGInside_Actu a annoncé fin novembre dernier que le Français devrait rencontrer ses dirigeants d'ici la fin de l'année.

Toujours d’après le suiveur du PSG, cette réunion n’aurait rien donné de positif pour le club de la capitale puisqu’aucun accord n’aurait été trouvé entre Kylian Mbappé et les dirigeants parisiens pour la prolongation du champion du monde 2018. Pire, le dossier n’avancerait plus.

Le PSG commence à s'inquiéter dans le dossier Mbappé

"Paris commence à s'inquiéter, mais espère toujours. Les dirigeants ont répondu à toutes les demandes du joueur. Que ça soit en termes de recrutement, de départ, etc. Le board parisien vont tous faire pour convaincre le joueur, mais ils sont aussi conscients, qu'à partir de janvier, seul le joueur aura sont destin entre les mains. Le Real Madrid et un autre club, sûrement anglais, attendent avec impatience de pouvoir négocier directement avec le joueur", précise ce compte Twitter, toujours très bien informé sur l’actualité du PSG et le dossier Kylian Mbappé.

Toujours aucun accord entre #Mbappe et le #PSG après une nouvelle réunion. Le dossier n'avance plus . Paris commence à s'inquiéter, mais espère toujours. Les dirigeants ont répondu à toutes les demandes du joueur. Que ça soit en termes de recrutement, de départ etc... Le Board… pic.twitter.com/xGCgDEXwHe — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) December 18, 2023

Podcast Men's Up Life