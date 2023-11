PSG, Real Madrid - Mercato : Liverpool ne lâche pas Mbappé, nouvelle deadline pour son départ ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé refait surface. Réputé proche de l’émir du Qatar et de Nasser al-Khelaïfi, l’ancien gardien du Real Madrid Paco Buyo a fait savoir que le joueur de 24 ans porterait le numéro 10 la saison prochaine à la Casa Blanca !

De son côté, L’Équipe a confirmé qu’au sein du PSG, on continue de se montrer positif. On assure même, en interne, que l’accord financier trouvé en août entre l’attaquant et son président protège le club d’un départ libre sans compensation.

Pas d'évolution avant le premier trimestre 2024 ?

À ce titre, Liverpool serait toujours dans la course pour recruter Mbappé en 2024. Mais comme il y a deux saisons, il ne devrait pas y avoir d’avancées significatives dans les discussions avant le premier trimestre 2024. Le Bondynois a donc encore le temps de claquer une ribambelle de buts.

🐢🔟 "Mbappé llevará el 10 en el Real Madrid".



Las palabras de @Francisco_Buyo, en la portada de @elchiringuitotv.



👉 La presenta @gorkagrn. pic.twitter.com/bzA92UBESw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 3, 2023

Podcast Men's Up Life