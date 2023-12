PSG, Real Madrid - Mercato : Luis Enrique envoie un message fort à Mbappé pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

“J’espère qu’on pourra l’aider à évoluer dans son parcours”. Alors que le prodige de Bondy va fêter son 25ème anniversaire, demain, le PSG se fait du soucis à propos de son avenir. Paris souhaite évidemment le garder, mais Paris l’a déjà prolongé en 2021, alors qui sait si Mbappé voudra prolonger une nouvelle fois. Chose sûr le Real Madrid et d’autres clubs sont à l’affût, mais le club de la capitale compte faire le nécessaire Luis Enrique reconnaissant “C’est une chance d’avoir un joueur comme lui dans l’effectif”, clamait son entraîneur en conférence de presse. Luis Enrique est admiratif, tant sur ses qualités sur le terrain que pour l’homme: “Son niveau est fantastique et maintenant que j'ai l'opportunité de le connaître en tant que personne, c'est une chance d'avoir un joueur comme lui dans l'effectif pour ce qu'il apporte. Les chiffres sont impressionnants, peu importe l'entraîneur, il est au sommet du football mondial”. PSG : Une révélation tombe sur Mbappé ! https://t.co/IosWSYP55Y pic.twitter.com/1TiJc7oArf — le10sport (@le10sport) December 19, 2023 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer A la veille de son 25ème anniversaire, Kylian Mbappé se fait complimenter par Luis Enrique en conférence de presse. L'entraîneur espagnol est revenu sur la fin de contrat de son joueur, et souhaite le voir rester à Paris.

Gabriel Rivals-Campagne

Rédacteur