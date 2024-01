PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a mis les deux clubs en furie, un 3e courtisan en pole ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Kylian Mbappé (25 ans) l’a enfin fait ! Au sortir d’un Trophée des champions assez terne contre Toulouse (2-0), l’attaquant du PSG a brusquement rehaussé l’intérêt de la soirée en s’invitant en zone mixte pour évoquer son avenir personnel.

« Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix, a-t-il expliqué devant les micros. Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les échéances à venir. Je n’en sais rien (à propos du timing de sa décision). Si je sais ce que je veux faire, pourquoi traîner ? Mais le plus important, ce sont les titres. On est déterminés. L’équipe se tourne vers ça. »

« Ni le PSG ni Madrid n’ont aimé ce qu’a dit Mbappé »

En attendant d’en savoir plus sur son avenir, les conjectures vont bon train. Hier soir, Josep Pedrerol a émis une étonnante hypothèse. « Ni le PSG ni Madrid n’ont aimé ce qu’a dit Mbappé, a commenté le présentateur phare d’El Chiringuito. Je commence à penser que sa stratégie est convenue avec une troisième équipe. »

❌ "Ni al PSG ni al Madrid le gusta lo que ha dicho Mbappé".



🔥 "Empiezo a pensar que su estrategia está CONSENSUADA... con un TERCER EQUIPO".



¡Ojo a lo que deja caer @jpedrerol en #ChiringuitoMbappé! pic.twitter.com/KvieDigzuc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 4, 2024

